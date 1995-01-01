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Штативная головка Manfrotto 400, редукторная, до 10 кг

  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
  • 400, редукторная, до 10 кг
Код товара:УТ-00068555
Артикул:400

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Эта уникальная штативная головка обеспечивает точные и плавные перемещения камеры при помощи редукторного механизма. Она оснащена откидными вращающимися ручками для панорамирования и наклона, а также отдельной ручкой для управления механизмом бокового выравнивания (+/- 7.5°). Головка особенно актуальна для использования с тяжелыми камерами 35мм, среднего или крупного формата. В комплекте идут три площадки для крепления камеры, которые обеспечивают разный подъем: 13, 23 или 44 мм.

  • Градус вращения для каждого полного оборота ручки: 8.57°
  • Панорамное вращение: 360°
  • Наклон: -90° / +30°
  • Поперечный наклон: +/- 7.5°
  • Рабочая температура: от -30° до 60° С