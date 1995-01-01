Штативная головка Manfrotto 400, редукторная, до 10 кг
Код товара:УТ-00068555
Артикул:400
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг10
Тип головки 2D
Головка2D, редукторная, диаметр базы 74 мм
Пузырьковый уровеньесть
Быстросъемная площадкаесть
Максимальная нагрузка10 кг
Материалалюминий
Рабочая высота головки16 см
Страна производстваИталия
Вес3 кг
Описание
Эта уникальная штативная головка обеспечивает точные и плавные перемещения камеры при помощи редукторного механизма. Она оснащена откидными вращающимися ручками для панорамирования и наклона, а также отдельной ручкой для управления механизмом бокового выравнивания (+/- 7.5°). Головка особенно актуальна для использования с тяжелыми камерами 35мм, среднего или крупного формата. В комплекте идут три площадки для крепления камеры, которые обеспечивают разный подъем: 13, 23 или 44 мм.
- Градус вращения для каждого полного оборота ручки: 8.57°
- Панорамное вращение: 360°
- Наклон: -90° / +30°
- Поперечный наклон: +/- 7.5°
- Рабочая температура: от -30° до 60° С