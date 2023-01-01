Эта уникальная штативная головка обеспечивает точные и плавные перемещения камеры при помощи редукторного механизма. Она оснащена откидными вращающимися ручками для панорамирования и наклона, а также отдельной ручкой для управления механизмом бокового выравнивания (+/- 7.5°). Головка особенно актуальна для использования с тяжелыми камерами 35мм, среднего или крупного формата. В комплекте идут три площадки для крепления камеры, которые обеспечивают разный подъем: 13, 23 или 44 мм.