Эта уникальная штативная головка обеспечивает точные и плавные перемещения камеры при помощи редукторного механизма. Она оснащена откидными вращающимися ручками для панорамирования и наклона, а также отдельной ручкой для управления механизмом бокового выравнивания (+/- 7.5°). Головка особенно актуальна для использования с тяжелыми камерами 35мм, среднего или крупного формата. В комплекте идут три площадки для крепления камеры, которые обеспечивают разный подъем: 13, 23 или 44 мм.

Градус вращения для каждого полного оборота ручки: 8.57°

Панорамное вращение: 360°

Наклон: -90° / +30°

Поперечный наклон: +/- 7.5°

Рабочая температура: от -30° до 60° С