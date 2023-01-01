Адаптер с быстросъемной площадкой типа RC4 (410PL). Установочное гнездо с резьбой 3/8"-16 (+ адаптер под винт 1/4"). Винты для камеры 1/4" и 3/8". 2 пузырьковых уровня: горизонтальный и вертикальный. Предназначен для установки на различные держатели, не имеющие собственных быстросъемных площадок: макрорельсы, кронштейны типа Magic Arm и т.д.