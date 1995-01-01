Раскладная штанга штанга для установки фонов (преимущественно тканевых, с прошитым рукавом, в который она и заводится). Трехсекционная конструкция раскладывается на длину от 112 до 298 см. Крепления по бокам совместимы со стандартным студийным шпиготом 5/8", что позволяет просто поставить ее на 2 студийные стойки. В случае установки на вертикальные колонны вам потребуется зажимы типа Super Clamp с аналогичным шпиготом (его можно завести и горизонтально). Надежная конструкция: прочный алюминиевый сплав и винтовые фиксаторы из стали. Диаметр секций: 28, 25 и 22 мм.

Максимальная нагрузка производителем не указывается, но стандартные тканевые фоны она выдерживает легко. Использование с бумажными рулонными фонами мы бы не рекомендовали: неудобно сматывать, разматывать и фиксировать положение рулона, для этого лучше подходят специальные системы с цепочками и роликами.

Собственный вес перекладины составляет всего 0.85 кг – удобно для выездной съемки.