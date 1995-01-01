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Кронштейн Manfrotto 244 Friction Arm с креплением под камеру

  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
  • 244 Friction Arm с креплением под камеру
Код товара:УТ-00051161
Артикул:244

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кронштейн типа Magic Arm с регулируемой силой трения, поэтому Manfrotto называет его Variable Friction Arm. Одна рукоятка запирает и разблокирует все три шара: в центре и на концах кронштейна. Вращение рукоятки обеспечивает изменение силы зажатия шарнира и полную фиксацию кронштейна. Аналогичен модели 143А, но с крупной фиксирующей рукояткой вместо рычага. Поставляется только в комплекте с креплением для камеры/зонта 143 BKT.