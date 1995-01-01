Кронштейн типа Magic Arm с регулируемой силой трения, поэтому Manfrotto называет его Variable Friction Arm. Одна рукоятка запирает и разблокирует все три шара: в центре и на концах кронштейна. Вращение рукоятки обеспечивает изменение силы зажатия шарнира и полную фиксацию кронштейна. Аналогичен модели 143А, но с крупной фиксирующей рукояткой вместо рычага. Поставляется только в комплекте с креплением для камеры/зонта 143 BKT.