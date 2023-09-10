Описание

Код товара: 135024

Manfrotto 234RC - простая, легкая голова для монопода с возможностью наклона на 90° и быстросъемной площадкой.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: головка, быстросъёмная площадка

Гарантия 14 дней.