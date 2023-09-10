Голова для монопода Manfrotto 234RC (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00070024
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-09-10/03
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости краски по граням до металла.
5 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135024
Manfrotto 234RC - простая, легкая голова для монопода с возможностью наклона на 90° и быстросъемной площадкой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4-
Комплектация: головка, быстросъёмная площадка
Гарантия 14 дней.