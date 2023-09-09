Штативная площадка Manfrotto 200PL для 804RC2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070016
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2023-09-09/01
Причина уценки:
без видимых следов эксплуатации
1 200 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135016
Manfrotto 200PL - быстросъемная площадка для штативных голов Manfrotto с индексом RC2 в названии (например, 804RC2). Винт 1/4". Дополнительный фиксирующий штифт устраняет возможность вращения видеокамеры, обеспечивая максимальную стабильность при съёмке. Материал: алюминий. Вес: прибл. 51 г.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: площадка
Гарантия 14 дней.