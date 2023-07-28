Зажим Manfrotto 196AC струбцинный (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068795
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-28/03
Причина уценки:
Новый.
2 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133795
Малый мультифункциональный зажим
Крепится на предметы толщиной от 2 до 16 мм
Для использования с кронштейнами Magic Arm и Articulated Arm
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация:
Гарантия 14 дней.