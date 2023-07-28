Описание

Код товара: 133795

Малый мультифункциональный зажим

Крепится на предметы толщиной от 2 до 16 мм

Для использования с кронштейнами Magic Arm и Articulated Arm

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

# n/a

Комплектация:

Гарантия 14 дней.