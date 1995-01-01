Комплект стоек Manfrotto 1052BAC-3, 3 шт.

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Код товара: 00000057122 Артикул: 1052BAC-3 Код товара: 00000057122 Артикул: 1052BAC-3 Вес 1.51 кг (1 стойка) Вес (брутто), кг 1.600 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 1.51 кг (1 стойка) Вес (брутто), кг 1.600 Описание Стойка универсальная, создана с использованием новой технологи материалов Adapto и снабжена системой амортизации на основе «воздушной подушки». Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки. Минимальная высота – 101 см

Максимальная высота – 237 см

Максимальная нагрузка (по вертикали) – 5 кг

Диаметр секций – 25, 22, 19 мм

Длина в сложенном состоянии – 86 см

Диаметр опорной поверхности – 109 см

Количество секций – 3

Диаметр ножек – 19 мм

Материалы – алюминиевый сплав, технополимер Adapto

Вес – 1,51 кг Видео Наш обзор

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