Комплект стоек Manfrotto 1052BAC-3, 3 шт.
Код товара:00000057122
Артикул:1052BAC-3
Товар не найден
Характеристики
Вес1.51 кг (1 стойка)
Вес (брутто), кг1.600
Описание
Стойка универсальная, создана с использованием новой технологи материалов Adapto и снабжена системой амортизации на основе «воздушной подушки». Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.
Минимальная высота – 101 см
Максимальная высота – 237 см
Максимальная нагрузка (по вертикали) – 5 кг
Диаметр секций – 25, 22, 19 мм
Длина в сложенном состоянии – 86 см
Диаметр опорной поверхности – 109 см
Количество секций – 3
Диаметр ножек – 19 мм
Материалы – алюминиевый сплав, технополимер Adapto
Вес – 1,51 кг