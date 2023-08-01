Стойка Manfrotto 1004ВАС (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00069588
Артикул : б/у-Nik 2023-08 n021
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Код товара: 134588
Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.
Минимальная высота – 124 см
Максимальная высота – 366 см
Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг
Диаметр секций – 35, 30, 25 мм
Длина в сложенном состоянии – 107 см
Диаметр опорной поверхности – 106 см
Количество секций – 4
Диаметр ножек – 22 мм
Материал – алюминиевый сплав
Масса – 2,15 кг
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: стойка
Гарантия 90 дней.