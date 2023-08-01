Описание

Код товара: 134588

Универсальная студийная стойка для светового оборудования, снабжена системой воздушной амортизации. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки.

Минимальная высота – 124 см

Максимальная высота – 366 см

Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг

Диаметр секций – 35, 30, 25 мм

Длина в сложенном состоянии – 107 см

Диаметр опорной поверхности – 106 см

Количество секций – 4

Диаметр ножек – 22 мм

Материал – алюминиевый сплав

Масса – 2,15 кг

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: стойка

Гарантия 90 дней.