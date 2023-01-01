Комплект из 3 универсальных студийных стоек с пневматической амортизацией. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки. Верхнее крепление: спигот-адаптер 16 мм с винтами 1/4" и 3/8" (снимается, переворачивается), также в комплекте резьбовой переходник арт. 015, с 3/8" на 1/4".Минимальная высота – 124 см, максимальная высота – 366 см.