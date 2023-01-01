Комплект стоек Manfrotto Manfrotto 1004BAC-3, 3 шт.
Код товара : УТ-00007835
Артикул : 1004BAC-3
72 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
7 кг (общий)
Вес (брутто), г
2.150
Описание
Комплект из 3 универсальных студийных стоек с пневматической амортизацией. Новая система QSS позволяет легко соединить между собой несколько стоек, что обеспечивает компактность и удобство транспортировки. Верхнее крепление: спигот-адаптер 16 мм с винтами 1/4" и 3/8" (снимается, переворачивается), также в комплекте резьбовой переходник арт. 015, с 3/8" на 1/4".
- Минимальная высота – 124 см
- Максимальная высота – 366 см
- Максимальная нагрузка (по вертикали) – 9 кг
- Диаметр секций – 35, 30, 25 мм
- Длина в сложенном состоянии – 107 см
- Диаметр опорной поверхности – 106 см
- Количество секций – 4
- Диаметр ножек – 22 мм
- Материал – алюминиевый сплав
- Масса – 2,15 кг
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