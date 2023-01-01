Цепь Manfrotto 091MCB металлическая черная
Код товара : 00000041374
Артикул : 091MCB
7 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Цепь металлическая для замены стандартной пластиковой цепи, входящей в комплект держателя фона Expan.
Длина - 3,5 м
Масса - 0,6 кг
Материал - сталь
Цвет - черный