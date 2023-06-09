Описание

Код товара: 133142

Отвес, позволяющий ровно разложить по полу или натянуть по стене бумажный фон. Двухсекционный: совместим с фонами шириной 1.1-1.2 и 2.7 м.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация:

Гарантия 90 дней.