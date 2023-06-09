Отвес Manfrotto 062-2 отвес для бумажных фонов (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068142
Артикул : б/у-Ф1 ФШ 2023-06-09/24
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапины
4 990 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133142
Отвес, позволяющий ровно разложить по полу или натянуть по стене бумажный фон. Двухсекционный: совместим с фонами шириной 1.1-1.2 и 2.7 м.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация:
Гарантия 90 дней.