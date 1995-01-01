Штатив Manfrotto 058B Triaut Camera Tripod
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Характеристики
Описание
Manfrotto 058B – это тяжелый студийный штатив, отлично подходящий для фотокамер среднего и большого формата. Выполненный из алюминиевого сплава и стали, он выдерживает нагрузку до 12 кг и поднимает камеру на высоту до 212 см (для съемки с верхнего ракурса). Центральная колонна оснащена реечным механизмом, чтобы опускать и поднимать камеру легко, точно и безопасно. Большой собственный вес обеспечивает превосходную устойчивость – не требуется применять дополнительные утяжелители.
Продуманная автоматическая система освобождения ножек позволяет вам освободить либо одну ножку для корректировки положения (наклона), либо все три одновременно, для быстрого и эффективного раскладывания. Встроенный пузырьковый уровень дает возможность быстро отрегулировать положение камеры относительно линии горизонта.
Этот универсальный и удобный в использовании штатив подходит как для съемок в помещении, так и на открытом воздухе. Этому способствуют, в частности, среднеуровневая распорка и резиновые ножки с выдвижными шипами, обеспечивающие полную устойчивость даже на неровной местности. В комплекте идет удобный ремень для переноски.
Характеристики
- Головка: нет в комплекте, винт 3/8"-16, диаметр площадки 60 мм, 3 поджимных винта для фиксации
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 3
- Диаметр ног: 35, 25, 20 мм
- Максимальная нагрузка: 12 кг
- Минимальная высота: 44 см
- Максимальная высота: 217 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 191 см
- Длина в сложенном положении: 94 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминиевый сплав, сталь
- Вес: 6.7 кг