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Штатив Manfrotto 058B Triaut Camera Tripod

  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
  • 058B Triaut Camera Tripod
Код товара:УТ-00092134
Артикул:058B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Manfrotto 058B – это тяжелый студийный штатив, отлично подходящий для фотокамер среднего и большого формата. Выполненный из алюминиевого сплава и стали, он выдерживает нагрузку до 12 кг и поднимает камеру на высоту до 212 см (для съемки с верхнего ракурса). Центральная колонна оснащена реечным механизмом, чтобы опускать и поднимать камеру легко, точно и безопасно. Большой собственный вес обеспечивает превосходную устойчивость – не требуется применять дополнительные утяжелители.

Продуманная автоматическая система освобождения ножек позволяет вам освободить либо одну ножку для корректировки положения (наклона), либо все три одновременно, для быстрого и эффективного раскладывания. Встроенный пузырьковый уровень дает возможность быстро отрегулировать положение камеры относительно линии горизонта.

Этот универсальный и удобный в использовании штатив подходит как для съемок в помещении, так и на открытом воздухе. Этому способствуют, в частности, среднеуровневая распорка и резиновые ножки с выдвижными шипами, обеспечивающие полную устойчивость даже на неровной местности. В комплекте идет удобный ремень для переноски.

Характеристики

  • Головка: нет в комплекте, винт 3/8"-16, диаметр площадки 60 мм, 3 поджимных винта для фиксации
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 3
  • Диаметр ног: 35, 25, 20 мм
  • Максимальная нагрузка: 12 кг
  • Минимальная высота: 44 см
  • Максимальная высота: 217 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 191 см
  • Длина в сложенном положении: 94 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминиевый сплав, сталь
  • Вес: 6.7 кг