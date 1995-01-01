Manfrotto 058B – это тяжелый студийный штатив, отлично подходящий для фотокамер среднего и большого формата. Выполненный из алюминиевого сплава и стали, он выдерживает нагрузку до 12 кг и поднимает камеру на высоту до 212 см (для съемки с верхнего ракурса). Центральная колонна оснащена реечным механизмом, чтобы опускать и поднимать камеру легко, точно и безопасно. Большой собственный вес обеспечивает превосходную устойчивость – не требуется применять дополнительные утяжелители.

Продуманная автоматическая система освобождения ножек позволяет вам освободить либо одну ножку для корректировки положения (наклона), либо все три одновременно, для быстрого и эффективного раскладывания. Встроенный пузырьковый уровень дает возможность быстро отрегулировать положение камеры относительно линии горизонта.

Этот универсальный и удобный в использовании штатив подходит как для съемок в помещении, так и на открытом воздухе. Этому способствуют, в частности, среднеуровневая распорка и резиновые ножки с выдвижными шипами, обеспечивающие полную устойчивость даже на неровной местности. В комплекте идет удобный ремень для переноски.

Характеристики