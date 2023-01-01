Штативная голова Manfrotto 3D Junior (056)
Код товара : 00000060832
Артикул : 056*
6 890 ₽
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D
Материал
алюминиевый сплав
Физические характеристики
Вес
0.5 кг
Вес (брутто), г
0.500
Описание
3D головка начального уровня. Благодаря своей компактности и малому весу хорошо подходит для съемки на выезде. Надежная металлическая конструкция гарантированно выдерживает камеры весом до 3 кг.