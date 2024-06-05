Штатив Manfrotto 055XPROB с головой 804RC2 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076197
Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-05/2
Причина уценки:
потертости, следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Конструкция напольный
Тип штатива трипод
Высота съёмки 100-1785 мм
Максимальная нагрузка на штатив 7 кг
Материал алюминиевый сплав
Сменная головка Да
Количество секций штанги 3
Длина в сложенном состоянии 655 мм
Цвет черный
Вес товара 2400 г/
Высота головки (см): 12.
Панорама: 360°.
Угол наклона: -30°/+90° - фронтальный, -30°/+90° - боковой наклон.
Максимальная весовая нагрузка (кг): 4.
Вес (кг): 0,75.
Наличие установочной быстросъемной площадки в комплекте - есть.
Пузырьковый уровень - есть.
Разъем под установку штатива 1/4".
Размер быстросъемной пластины: 52х42х10 мм, модель - 200PL-14.
Код товара: 141197
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : потертости, следы эксплуатации
Комплектация: штатив, штативная головка, площадка.
Гарантия 90 дней.