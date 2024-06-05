Штатив Manfrotto 055XPROB с головой 804RC2 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076197 Артикул : б/у-КП32 К 2024-06-05/2

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Задать вопрос Причина уценки: потертости, следы эксплуатации 13 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Конструкция напольный

Тип штатива трипод

Высота съёмки 100-1785 мм

Максимальная нагрузка на штатив 7 кг

Материал алюминиевый сплав

Сменная головка Да

Количество секций штанги 3

Длина в сложенном состоянии 655 мм

Цвет черный

Вес товара 2400 г/ Высота головки (см): 12.

Панорама: 360°.

Угол наклона: -30°/+90° - фронтальный, -30°/+90° - боковой наклон.

Максимальная весовая нагрузка (кг): 4.

Вес (кг): 0,75. Наличие установочной быстросъемной площадки в комплекте - есть. Пузырьковый уровень - есть. Разъем под установку штатива 1/4".

Размер быстросъемной пластины: 52х42х10 мм, модель - 200PL-14. Код товара: 141197

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : потертости, следы эксплуатации

Комплектация: штатив, штативная головка, площадка.

Гарантия 90 дней.

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