Expan – основа системы подвеса фонов Manfrotto. Позволяет надежно закрепить и быстро и эффективно сматывать и разматывать рулонные фоны с внутренним диаметром тубы от 46 до 78 мм. Максимальная нагрузка: 10 кг. В комплекте металлическая цепь красного цвета.