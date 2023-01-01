Кронштейн Manfrotto 045 тройной для держателя фона
Код товара : 00000054198
Артикул : 045
8 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.170
Описание
Комплект из двух кронштейнов для размещения 3 держателей фонов 046 Expan.
Может быть закреплен непосредственно на стене или установлен на распорки Autopole при помощи зажима Super Clamp.
Масса – 2,05 кг
Материал - сталь