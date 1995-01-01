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Кронштейн Manfrotto 045-6 на 6 фонов

Код товара:00000054646
Артикул:045-6

Товар не найден

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Описание

Два настенных кронштейна для установки до 6 рулонных фонов на систему Manfrotto Expan 046. Материал: сталь. Вес: 4.2 кг (пара).