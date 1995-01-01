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Кронштейн Manfrotto 045-6 на 6 фонов



Код товара: 00000054646 Артикул: 045-6 Код товара: 00000054646 Артикул: 045-6 Два настенных кронштейна для установки до 6 рулонных фонов на систему Manfrotto Expan 046 или ее аналоги. Материал: сталь. Вес: 4.2 кг (пара). Товар не найден Задать вопрос Описание Два настенных кронштейна для установки до 6 рулонных фонов на систему Manfrotto Expan 046. Материал: сталь. Вес: 4.2 кг (пара). Видео Наш обзор

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