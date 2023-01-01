Распорка Manfrotto 032B Autopole, 2.1 - 3.7 м
Код товара : 00000042845
Артикул : 032B
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.100
Описание
Распорка Manfrotto 032 Autopole устанавливается вертикально, между полом и потолком, или горизонтально, между двумя стенами. Резиновые основания надежно фиксируют стойку, не проскальзывая и не повреждая опорные покрытия. Система фиксируется буквально парой движений: просто раздвиньте стойку до упора и зафиксируйте с помощью запорного рычага. С помощью клипс Super Clamp и / или других держателей на эту распорку можно поставить балку для фона, какой-либо осветитель и прочее студийное оборудование.
Длина максимальная - 370 см
Длина минимальная - 210 см
Допустимая нагрузка (на 1) – 20 кг
Масса - 2,1 кг
Материал - алюминиевый сплав