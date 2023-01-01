Распорка Manfrotto 032 Autopole устанавливается вертикально, между полом и потолком, или горизонтально, между двумя стенами. Резиновые основания надежно фиксируют стойку, не проскальзывая и не повреждая опорные покрытия. Система фиксируется буквально парой движений: просто раздвиньте стойку до упора и зафиксируйте с помощью запорного рычага. С помощью клипс Super Clamp и / или других держателей на эту распорку можно поставить балку для фона, какой-либо осветитель и прочее студийное оборудование.