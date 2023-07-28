Площадка шестиугольная Manfrotto 030HAS для камер Hasselblad (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00068794
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-07-28/02
Причина уценки:
Новая
3 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133794
Быстросъемная шестиугольная площадка
Для камер Hasselblad
Комплектован винтовыми креплениями 1/4'' и 3/8''
Изготовлен из алюминия
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# n/a
Комплектация:
Гарантия 14 дней.