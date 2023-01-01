Держатель Manfrotto 026 крепление для зонта
Код товара : 00000059999
Артикул : 026
6 890 ₽
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2 недели
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Характеристики
Характеристики
Вес
0,38 кг
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Адаптер поворотный универсальный, с креплением для зонта (LITE TITE SWIVEL+UMBRELLA ADPT). Является многофункциональным устройством, имеет 2 переходника-адаптера Manfrotto 118 и 119.
Цвет: черный
Материал: алюминий
Масса: 0,38 кг
Нагрузка: 2.5 кг