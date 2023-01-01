Описание

«[В Америке] бюрократы и чиновники всех мастей вообще всегда ломали головы, как именно им меня записывать: Ман, Рэй? Рэй, Ман? То ли дело французы, они воспринимали мое имя как одно слово, и в списках оно всегда фигурировало на букву М.»

Ман Рэй

«Ман Рэй – сущ., м.р., синоним игры, радости, удовольствия.»

Марсель Дюшан

«Мое направление – это Кертеш, Мункачи, Умбо. Все они. Это Ман Рэй. Огромное число людей.»

Анри Картье-Брессон

Ман Рэй (Эммануэль Радницкий, 1890–1976) – главный фотограф-модернист ХХ века, художник, дадаист, сюрреалист, кинематографист и изобретатель. Он очень серьезно относился к своему эксцентричному искусству и еще более эксцентричным товарищам, но никогда не забывал шутить. Он называл себя воплощением оседлости, но при этом много раз круто менял обстановку и перепридумывал себя чуть ли не заново. Он почти не хвастался, но знал себе цену. И самое главное – он очень любил жизнь и получал от нее удовольствие, где бы ни находился – на окраине Нью-Йорка, в оккупированном Париже или на вилле в Голливуде.

В первую очередь Ман Рэй известен как фотограф-портретист – автор прекрасных портретов огромного количества своих знаменитых современников. Пикассо, Дали, Дюшан, Пикабиа, Джойс, Хемингуэй, Гертруда Стайн, Ли Миллер, Катрин Денев и, конечно, Кики с Монпарнаса – вот только некоторые из его героев. Однако его самого больше интересовали более творческие вещи. В том, что касается фотографии, Ман Рэй экспериментировал с разными техниками и в результате изобрел совершенно новый тип съемки, не требующий фотоаппарата, – рэйографию. Также он заигрывал с кинематографом, пытаясь скрестить его с сюрреализмом. Но первой и главной его страстью была живопись, и он всегда возвращался именно к этому виду творчества, хотя созданием дадаистских объектов и даже в каком-то смысле перформансов тоже не гнушался.

«Автопортрет» Ман Рэя – это летопись богемного ХХ века, когда все друг друга знали и жили в Париже (и немного в Нью-Йорке), но в то же время это исповедь художника, изобретателя, творца в широком смысле слова. Несмотря на рекордное количество мимоходом упомянутых мировых знаменитостей, Ман Рэй не опускается до светских сплетен, и на первом плане у него всегда остается творчество. А все остальное – лишь красивые декорации, в которых ему довелось жить и работать. Он подробно описывает свой творческий путь, не очень стесняясь в выражениях (Оглядываясь назад, не могу не восхититься разнообразием своих интересов и своей изобретательностью. Я был воистину новым Леонардо да Винчи – говорит он о себе восьмилетнем), но в то же время сохраняя здравый смысл и чувство юмора.

Ман Рэй был очень талантливым и разносторонним человеком, он не видел необходимости выбирать себе один единственный ярлык и не понимал тех, кто был этим недоволен: «...сколько людей уверены, что я не имею права называться одновременно и фотографом, и художником и обязательно должен быть чем-то одним в ущерб другому: прекрасным фотографом, но дрянным художником или, наоборот, прекрасным художником, но дрянным фотографом, – как будто сами критики достаточно компетентны для того, чтобы с ходу это определить». Воспоминания Ман Рэя – это очень объемный и правдоподобный срез эпохи, но в то же время очень личная история художника. Он умело балансирует на грани, не впадая ни в ту, ни в другую крайность – откровенность и тонкий анализ современного ему мира искусства смешаны в беспроигрышной пропорции.