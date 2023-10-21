Объектив Mamiya Sekor 135mm f/2.8 Auto M42 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070787
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-10-21
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса, диафрагма работает, пыли внутри очень мало.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135787
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: M42.
Auto Mamiya / Sekor 135 mm f/ 2.8 - длиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием для 35-мм зеркальных фотоаппаратов с присоединительной резьбой M42
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, диафрагма работает, пыли внутри очень мало.
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.