Описание

Код товара: 135787

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: M42.

Auto Mamiya / Sekor 135 mm f/ 2.8 - длиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием для 35-мм зеркальных фотоаппаратов с присоединительной резьбой M42

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, диафрагма работает, пыли внутри очень мало.

Комплектация: -.

Гарантия 14 дней.