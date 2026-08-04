Объектив Mamiya Macro A 120mm f/4 (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096043
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-04/1
Код товара:УТ-00096043
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-04/1
Объектив, системаMamiya 645
Тип б/у товараОбъективы
МакрообъективДа
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:-
S/n:QI1043
Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:-
S/n:QI1043
Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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