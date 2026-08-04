Объектив Mamiya Macro A 120mm f/4 (состояние 5-) (б/у)

<















>











Код товара: УТ-00096043 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-04/1 Код товара: УТ-00096043 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-04/1 Объектив, система Mamiya 645 Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Незначительные следы эксплуатации

Пробег:-

S/n:QI1043

Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Mamiya 645 Тип б/у товара Объективы Макрообъектив Да Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Незначительные следы эксплуатации

Пробег:-

S/n:QI1043

Комплектация:Объектив, передняя и задняя крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.