Макронасадка СССР — светофильтр – «+2 М49х0.75» (б/у)
Код товара : УТ-00066958
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-23
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Предназначена для проведения макросъёмки, т.е. получения изображения в большем масштабе, чем это позволяет минимальная дистанция фокусировки используемого фотообъектива.
Использование недорогих линз для макросъёмки позволяет избежать покупки однозначно дорогих, как и любая специальная оптика, макрообъективов.
Данный светофильтр предназначен для присоединения к объективам, имеющим внутренний диаметр передней оправы 49mm, но может использоваться и для любых других, но через соответствующее переходное кольцо, меняющее внутренний диаметр передней оправы объектива. Так, например, если у Вашего объектива внутренний диаметр передней оправы 46мм, то через переходное кольцо 46→49 Вы сможете пользоваться данным светофильтром.
«+2» - «мощность» линзы.
Чем больше мощность, тем больше масштаб изображения, но меньше глубина резкости, т.е. глубина (расстояние) резко изображаемого пространства.
«М49х0.75» - характеристика присоединительной резьбы данной линзы к передней оправе фотообъектива, путём простого навинчивания, которая «расшифровывается» следующим образом:
«49» - диаметр резьбы в миллиметрах. Именно этот диаметр резьбы является одним из самых распространённых в мире для различных светофильтров и насадок.
«х0.75» – чисто технический показатель, означающий «шаг» резьбы, т.е. расстояние в миллиметрах между её соседними витками.
Комплект продажи:
− линза «+2 М49х0.75»;
− фирменный ударопрочный пластмассовый футляр.
Продаётся именно та линза, которую Вы видите на фото.
Состояние : 5
Гарантия 14 дней.