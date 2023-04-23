Описание

Предназначена для проведения макросъёмки, т.е. получения изображения в большем масштабе, чем это позволяет минимальная дистанция фокусировки используемого фотообъектива.

Использование недорогих линз для макросъёмки позволяет избежать покупки однозначно дорогих, как и любая специальная оптика, макрообъективов.

Данный светофильтр предназначен для присоединения к объективам, имеющим внутренний диаметр передней оправы 49mm, но может использоваться и для любых других, но через соответствующее переходное кольцо, меняющее внутренний диаметр передней оправы объектива. Так, например, если у Вашего объектива внутренний диаметр передней оправы 46мм, то через переходное кольцо 46→49 Вы сможете пользоваться данным светофильтром.

«+2» - «мощность» линзы.

Чем больше мощность, тем больше масштаб изображения, но меньше глубина резкости, т.е. глубина (расстояние) резко изображаемого пространства.

«М49х0.75» - характеристика присоединительной резьбы данной линзы к передней оправе фотообъектива, путём простого навинчивания, которая «расшифровывается» следующим образом:

«49» - диаметр резьбы в миллиметрах. Именно этот диаметр резьбы является одним из самых распространённых в мире для различных светофильтров и насадок.

«х0.75» – чисто технический показатель, означающий «шаг» резьбы, т.е. расстояние в миллиметрах между её соседними витками.

Комплект продажи:

− линза «+2 М49х0.75»;

− фирменный ударопрочный пластмассовый футляр.



Продаётся именно та линза, которую Вы видите на фото.

Состояние : 5

Гарантия 14 дней.