Макрокольцо Fujifilm MCEX-16 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075165 Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-22

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Задать вопрос Причина уценки: лёгкие потёртости корпуса. 5 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140165 Fujifilm MCEX-16 Fujifilm MCEX-16 обеспечивает обмен информацией между камерой и объективом, благодаря чему сохраняются функции автоматического замера экспозиции и автоматической фокусировки. Совместимо с объективами серий XF и XC. не подходит для XF14mm и XF10-24mm/XF18-135mm в широкоугольном положении Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, лёгкие потёртости корпуса.

Гарантия 14 дней.

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