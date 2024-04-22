Макрокольцо Fujifilm MCEX-11 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075164
Артикул : б/у-Н1 К 2024-04-22
Причина уценки:
лёгкие потёртости корпуса.
5 900 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140164
Fujifilm MCEX-11
Fujifilm MCEX-11 обеспечивает обмен информацией между камерой и объективом, благодаря чему сохраняются функции автоматического замера экспозиции и автоматической фокусировки. Совместимо с объективами серий XF и XC. не подходит для XF10-24mm в широкоугольном положении
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, лёгкие потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней.
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