Отражатель с насадкой MagMod MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095489 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-17/14 Код товара: УТ-00095489 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-17/14 Тип б/у товара Студийное оборудование Все характеристики Код товара: 160489 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы использования.

Пробег: нет информации

S/n: n\a

Комплектация: насадка на вспышку, магнитные рассеиватель, стекло

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Студийное оборудование Описание Код товара: 160489 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы использования.

Пробег: нет информации

S/n: n\a

Комплектация: насадка на вспышку, магнитные рассеиватель, стекло

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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