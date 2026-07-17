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Отражатель с насадкой MagMod MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-) (б/у)

  • MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-)
  • MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-)
  • MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-)
  • MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-)
  • MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-)
Код товара:УТ-00095489
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-17/14

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 160489

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы использования.
Пробег: нет информации
S/n: n\a
Комплектация: насадка на вспышку, магнитные рассеиватель, стекло
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.