Отражатель с насадкой MagMod MagBeam Wildlife Kit (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00095489
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-17/14
Код товара:УТ-00095489
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-17/14
Тип б/у товараСтудийное оборудование
Код товара: 160489
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы использования.
Пробег: нет информации
S/n: n\a
Комплектация: насадка на вспышку, магнитные рассеиватель, стекло
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы использования.
Пробег: нет информации
S/n: n\a
Комплектация: насадка на вспышку, магнитные рассеиватель, стекло
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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