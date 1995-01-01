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Адаптер Leica M-Adapter L, объектива Leica M-mount на камеры L-Mount, черный

  • M-Adapter L, черный
  • M-Adapter L, черный
  • M-Adapter L, черный
Код товара:УТ-00001093
Артикул:18771

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Характеристики
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Описание
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Описание

M-адаптер открывает дверь в мир М-съемки и обеспечивает доступ к объективам, которые считаются одними из лучших в мире. Объективы созданы давать лучшее при любых условиях съемки, даже экстремальных, и неизменно обеспечивать максимальное качество. Благодаря экстремальной светосиле, которая в случае Noctilux-M 50 мм, f/0.95, ASPH превосходит способности восприятия человеческого глаза, М-объективы впечатляют высочайшим качеством изображений даже в условиях слабого освещения.

Совместимые объективы:

  • Super - Elmar - M 18 f/3.8 ASPH.
  • Summilux - M 21 f/1.4 ASPH.
  • Elmarit - M 21 f/2.8
  • Elmarit - M 21 f/2.8 ASPH.
  • Super - Elmar - M 21 f/3.4 ASPH.
  • Summilux - M 24 f/1.4 ASPH.
  • Elmarit - M 24 f/2.8 ASPH.
  • Elmar - M 24 f/3.8 ASPH.
  • Summilux-M 28 f/1.4 APSH.
  • Summicron - M 28 f/2 ASPH.
  • Elmarit - M 28 f/2.8 Leitz
  • Elmarit - M 28 f/2.8
  • Elmarit - M 28 f/2.8 ASPH.
  • Summilux - M 35 f/1.4
  • Summilux - M 35 f/1.4 ASPH. (till 2010)
  • Summilux - M 35 f/1.4 ASPH. (from 2010)
  • Summicron - M 35 f/2
  • Summicron - M 35 f/2 ASPH.
  • Summarit - M 35 f/2.5
  • Summarit-M 35 f/2.4 ASPH.
  • Noctilux - M 50 f/0.95 ASPH.
  • Noctilux - M 50 f/1
  • Noctilux - M 50 f/1.2
  • Summilux - M 50 f/1.4
  • Summilux - M 50 f/1.4 ASPH.
  • Summicron - M 50 f/2 Leitz
  • Summicron - M 50 f/2
  • APO - Summicron - M 50 f/2 ASPH.
  • Summarit - M 50 f/2.5
  • Summarit - M 50 f/2.4
  • Elmar - M 50 mm f/2.8
  • Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH.
  • Summilux - M 75 f/1.4
  • APO - Summicron - M 75 f/2 ASPH.
  • Summarit - M 75 f/2.5
  • Summarit - M 75 f/2.4
  • Summicron - M 90 mm f/2 Leitz
  • APO - Summicron - M 90 mm f/2 ASPH.
  • Summarit - M 90 mm f/2.5
  • Summarit - M 90 mm f/2.4
  • Thambar-M 90 f/2.2
  • Tele - Elmarit - M 90 f/2.8
  • Elmarit - M 90 f/2.8
  • Macro - Elmar - M 90 f/4
  • Macro - Adapter - M with Macro - Elmar - M 90 f/4
  • Elmarit - M 135 f/2.8
  • APO - Telyt - M 135 f/3.4
  • Tele - Elmar - M 135 f/4
  • Tri - Elmar - M 16–18–21 f/4 ASPH.
  • Tri - Elmar - M 28–35–50 f/4 ASPH.