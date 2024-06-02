Экспонометр GOSSEN Lunasix 3 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076105
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-02
Причина уценки:
потёртости и царапины на корпусе.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141105
Lunasix 3, экспонометр (состояние 4)
Диапазон чувствительности - 0,8 - 25000 ASA/ISO. Диапазон выдержек - 8 час - 1/4000. Диапазон диафрагм: 1 - 90. Установки для киносъемки: 8 кадр/с, 16 кадр/с, 32 кадр/с, 64 кадр/с, 128 кадр/с и все промежуточные значения. Прибор очень точный и многофункциональный. Замер прямого и падающего света. Питание - две батарейки 625 А.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.
Комплектация: чехол, ремешок.
Гарантия 14 дней.