Описание

Код товара: 141105

Lunasix 3, экспонометр (состояние 4)

Диапазон чувствительности - 0,8 - 25000 ASA/ISO. Диапазон выдержек - 8 час - 1/4000. Диапазон диафрагм: 1 - 90. Установки для киносъемки: 8 кадр/с, 16 кадр/с, 32 кадр/с, 64 кадр/с, 128 кадр/с и все промежуточные значения. Прибор очень точный и многофункциональный. Замер прямого и падающего света. Питание - две батарейки 625 А.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе.

Комплектация: чехол, ремешок.

Гарантия 14 дней.