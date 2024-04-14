Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GF2 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074898
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/01
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, замятие на нижней части корпуса (на углу).
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139898
Тип камеры
беззеркальная со сменной оптикой
Объектив в комплекте
нет
Байонет
Micro 4/3
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
отсутствует
Матрица
Число мегапикселей матрицы
13.1 МП
Число эффективных мегапикселей матрицы
12.1 МП
Размер
4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)
Максимальное разрешение
4000 x 3000
Тип матрицы
CMOS
Кроп-фактор
2
Габариты/Вес
Размер
113x68x33 мм, без объектива
Вес
265 г, без элементов питания
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, замятие на нижней части корпуса (на углу).
s\n: FR1BA001349
Комплектация: камера, аккумулятор, ЗУ(220), ремень, заглушка горячего башмака, коробка
Гарантия 90 дней.
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