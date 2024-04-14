Беззеркальный фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-GF2 Body (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074898 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-14/01

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, замятие на нижней части корпуса (на углу). 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139898 Тип камеры

беззеркальная со сменной оптикой

Объектив в комплекте

нет

Байонет

Micro 4/3

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

отсутствует

Матрица

Число мегапикселей матрицы

13.1 МП

Число эффективных мегапикселей матрицы

12.1 МП

Размер

4/3 (Four Thirds) (17.3 x 13.0 мм)

Максимальное разрешение

4000 x 3000

Тип матрицы

CMOS

Кроп-фактор

2 Габариты/Вес

Размер

113x68x33 мм, без объектива

Вес

265 г, без элементов питания Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, потёртости, царапинки на дисплее, замятие на нижней части корпуса (на углу).

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: FR1BA001349

Комплектация: камера, аккумулятор, ЗУ(220), ремень, заглушка горячего башмака, коробка

Гарантия 90 дней.

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