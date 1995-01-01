Сумка Lowepro Trekker LT HP 100, чёрная
Код товара : УТ-00072941
Артикул : LP37457-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Коллекция Trekker Lite - лучший выбор для фотографирования в путешествиях. HP 100 - это надежный спутник в путешествии, который перевозит все необходимое и держит ваше снаряжение в безопасности. Его можно носить как на подвесе, так и на поясе.
В состав HP 100 входит 81% переработанных и окрашенных раствором тканей, что позволяет сократить потери воды и негативное воздействие на окружающую среду. Эта компактная сумка для фотоаппарата идеально подходит для всех ваших основных потребностей в фотосъемке, в то время как черный цвет универсален и практичен.
Система сжатия UltraCinch помогает фиксировать камеру, когда вы находитесь в движении. Просто потяните за эластичный ремешок, чтобы закрепить камеру и другое снаряжение на месте, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Основная молния расположена по прямой линии для удобства доступа, а внутри переднего отделения есть карман-органайзер и поводок для ключей. Основной ремешок регулируется и оснащен боковой застежкой на одном конце, что позволяет легко застегивать и отстегивать сумку при ее ношении.
Вместимость:
- ультракомпактная камера (например, Sony RX100)
- компактный штатив
- смартфон
Характеристики:
- Вес: 0,28 кг
- Объем: 2 л
- Внутренние размеры: 23 x 8 x 15 см
- Внешние размеры: 24 x 10 x 17 см
- Габариты отделения для камеры: 21 x 6 x 11 см