Описание

Коллекция Trekker Lite - лучший выбор для фотографирования в путешествиях. HP 100 - это надежный спутник в путешествии, который перевозит все необходимое и держит ваше снаряжение в безопасности. Его можно носить как на подвесе, так и на поясе.

В состав HP 100 входит 81% переработанных и окрашенных раствором тканей, что позволяет сократить потери воды и негативное воздействие на окружающую среду. Эта компактная сумка для фотоаппарата идеально подходит для всех ваших основных потребностей в фотосъемке, в то время как черный цвет универсален и практичен.

Система сжатия UltraCinch помогает фиксировать камеру, когда вы находитесь в движении. Просто потяните за эластичный ремешок, чтобы закрепить камеру и другое снаряжение на месте, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Основная молния расположена по прямой линии для удобства доступа, а внутри переднего отделения есть карман-органайзер и поводок для ключей. Основной ремешок регулируется и оснащен боковой застежкой на одном конце, что позволяет легко застегивать и отстегивать сумку при ее ношении.

Вместимость:

ультракомпактная камера (например, Sony RX100)

компактный штатив

смартфон

Характеристики: