Описание

Коллекция Trekker Lite - лучший выбор для любителей путешествий и фотосъемки. SLX 120 - это надежный спутник в путешествии, который несет с собой все необходимое и держит снаряжение близко к телу. Его можно носить как на ремне, так и на бедре. В состав SLX 120 входят ткани, на 76% переработанные и окрашенные раствором, что позволяет сократить потери воды и негативное воздействие на окружающую среду. Этот процент состоит из 51% переработанных тканей, включая все ткани, лямки, крепления, ленту на молнии, шнуры и сетки, и 25% тканей, окрашенных раствором, используемых для изготовления каждой сумки.

Отличная небольшая сумка для фотоаппарата с множеством удобных функций идеально подходит для переноски всех необходимых принадлежностей и при этом является экологически чистой, поскольку при производстве выделяется меньше парниковых газов и расходуется на ~ 80% меньше воды. Внутри, на передней панели, вы найдете карман на молнии и небольшие эластичные карманы на основной мягкой перегородке. Он с защитным верхним клапаном защищает ваше фотооборудование.

Спереди есть небольшой карман на молнии для ключей, телефона или других мелких предметов, а основная молния позволяет получить доступ к отделению для камеры. Пара ремешков позволяет прикрепить настольный штатив или куртку к нижней передней панели. На внутренней стороне сумки вы найдете дополнительный держатель для бутылки с водой, который можно использовать вместе с ремешками.

Характеристики: