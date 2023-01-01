Сумка Lowepro Tahoe CS 80, синяя
Код товара : УТ-00023879
Артикул : LP37066-0WW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.128 кг
Вес (брутто), г
0.130
Вместимость
1 небольшая системная камера c коротким объективом
Материал
нейлон
Размеры внутренние
13.5 x 8 x 13 см
Описание
Разработанный для компактных камер, спортивный чехол LowePro Tahoe CS 80 изготовлен из устойчивых к неблагоприятным погодным условиям материалов, оснащен стеганой подкладкой и карманом на молнии. Подходит для камер Fujifilm Instax Mini, компактных камер типа FujiFilm S8600 и маленьких беззеркальных камер с короткими объективами, таких как Nikon 1 J5.
Особенности:
- Подходит для камер Fujifilm Instax Mini, компактных камер типа FujiFilm S8600 и маленьких беззеркальных камер с короткими объективами, типа Nikon 1 J5.
- Дополнительное внутреннее пространство для хранения дополнительной пленки.
- Передний карман на молнии вместит запасную карту памяти и / или батарею.
- Задний карман идеально подходит для фотографий.
- Специальная подкладка защищает камеру от механических ударов.
- Прочный нейлоновый корпус устойчив к истиранию.
- Можно хранить в больших сумках или носить с помощью плечевого ремня.