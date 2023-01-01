LOWEPRO Tahoe CS 80 отлично подходит для камер моментальной печати Instax mini: mini 7s, mini 8, mini 9, mini 50, mini 70. Подкладка из формованной пены обеспечивает отличную защиту от ударов при малом весе. В сумке хватает места для дополнительных картриджей и батареек. В задний плоский карман можно положить телефон и документы. Сумка также подойдет для небольших беззеркальных камер (типа Olympus PEN) и компактных суперзумов (псевдозеркальных камер).