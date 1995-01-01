Рюкзак Lowepro Tahoe BP 150, синий (уцененный)
Код товара : УТ-00073167
Артикул : LP36893-PWW (у)
Причина уценки:
Причина уценки: порез на лямке
9 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
Небольшой рюкзак для города и путешествий, отлично подойдет для женщин и подростков. Жесткие стенки со внутренним уплотнителем надежно защищают оборудование от ударов. Рюкзак открывается на всю ширину, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому, а для безопасности есть боковые застежки типа «фастекс». Система изменяемого внутреннего пространства UltraFlex позволяет расширить отсек для личных вещей, если вы не собираетесь брать много фототехники. Отдельный карман для 10" планшета, небольшой передний карман для разной мелочи и документов. Два сетчатых боковых кармана для бутылки с водой и мини-штатива типа Joby Gorillapod. Мягкая спинка, широкие лямки со смягчающей набивкой.