Рюкзак Lowepro Tahoe BP 150, синий
Код товара : УТ-00022517
Артикул : LP36893-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
800 г
Вес (брутто), г
0.800
Вместимость
зеркальная камера типа Canon EOS 750D с объективом 18-135 мм, дополнительный объектив, вспышка, аксессуары и личные вещи + планшет или нетбук с диагональю до 10"
Материал
нейлон 210D, полиэстер 600D
Описание
Небольшой рюкзак для города и путешествий, отлично подойдет для женщин и подростков. Жесткие стенки со внутренним уплотнителем надежно защищают оборудование от ударов. Рюкзак открывается на всю ширину, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому, а для безопасности есть боковые застежки типа «фастекс». Система изменяемого внутреннего пространства UltraFlex позволяет расширить отсек для личных вещей, если вы не собираетесь брать много фототехники. Отдельный карман для 10" планшета, небольшой передний карман для разной мелочи и документов. Два сетчатых боковых кармана для бутылки с водой и мини-штатива типа Joby Gorillapod. Мягкая спинка, широкие лямки со смягчающей набивкой.