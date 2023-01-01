Описание

Если вы хотите отправиться на прогулку из базового лагеря, но не хотите тащить с собой большой рюкзак объемом 50 или 75 литров, с которым вы все взяли, просто разверните складной рюкзак Lowepro RunAbout BP 18L и с легкостью отправляйтесь в поход. Он рассчитан на то, чтобы носить с собой дневную еду и предметы первой необходимости.

Очень легкий переносной рюкзак , который может быть уложен в большой рюкзак для повышения мобильности.



В полностью раскрытом состоянии снаряжению можно легко получить доступ как сверху, так и через заднюю молнию. RunAbout 18L идеально подходит для хранения вещей, необходимых для дневного похода. Разработан с несколькими точками крепления для штатива, походных палок.

Легкий, прочный, долговечный, на 84% состоит из переработанной ткани *.



* Измеряется как процент переработанной пряжи на общей площади поверхности ткани. Включает оболочку, подкладку и переходник. Не включает прокладку, фурнитуру и ленты.