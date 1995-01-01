Универсальная компактная сумка позволяет взять с собой массивный объектив, внешнюю вспышку или микрофон, а также способна вместить мобильный стабилизатор или складной дрон DJI Mavic 2. Особенностью модели является возможность закрепить её как на поясе, так и повесить на плечо, а практичность и удобство заключается в том, что содержимое можно оперативно достать и подготовить к работе. Надежные молнии YKK работают без осечек и легко скользят, а фирменный чехол All Weather AW Cover защитит содержимое от дождя. Сумка имеет возможность крепления к рюкзакам серии ProTactic с помощью технологии SlipLock.