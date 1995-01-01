Сумка Lowepro ProTactic Utility Bag 200AW, черный
Код товара : УТ-00072358
Артикул : LP37180-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
304 г
Вместимость
массивный объектив, внешняя вспышку или микрофон либо DJI Mavic 2 Pro
Материалы
текстиль
Размеры внутренние
12 x 6 x 29 см
Размеры внешние
14 x 9 x 31 см
Карман для электроники
нет
Цвет
Черный
Описание
Универсальная компактная сумка позволяет взять с собой массивный объектив, внешнюю вспышку или микрофон, а также способна вместить мобильный стабилизатор или складной дрон DJI Mavic 2. Особенностью модели является возможность закрепить её как на поясе, так и повесить на плечо, а практичность и удобство заключается в том, что содержимое можно оперативно достать и подготовить к работе. Надежные молнии YKK работают без осечек и легко скользят, а фирменный чехол All Weather AW Cover защитит содержимое от дождя. Сумка имеет возможность крепления к рюкзакам серии ProTactic с помощью технологии SlipLock.
Характеристики:
- Материал: текстиль
- Внутренние размеры: 12 x 6 x 29 см
- Внешние размеры: 14 x 9 x 31 см
- Вес: 304 г