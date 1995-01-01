Модульный чехол для объективов ProTactic позволяет менять объектив одной рукой. В раскрытом виде чехол вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеет неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. Мягкие стенки и жесткая конструкция обеспечивают сохранность оптики во время транспортировки. Для защиты от дождя предусмотрен чехол All Weather AW Cover. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock, имеет съемный регулируемый плечевой ремень.