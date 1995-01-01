Чехол для объектива Lowepro ProTactic Lens Exchange 100AW, черный
Код товара : УТ-00072489
Артикул : LP37179-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Модульный чехол для объективов ProTactic позволяет менять объектив одной рукой. В раскрытом виде чехол вмещает два объектива - отсоединенный с камеры и сменный. Сбоку имеет неопреновый карман для крышки объектива или байонета камеры. Мягкие стенки и жесткая конструкция обеспечивают сохранность оптики во время транспортировки. Для защиты от дождя предусмотрен чехол All Weather AW Cover. Крепится к рюкзакам ProTactic и ремням с помощью SlipLock, имеет съемный регулируемый плечевой ремень.
Характеристики:
- Материал: текстиль
- Внешние размеры: 15 x 12.5 x 18.5 см
- Внутренние размеры: 11 x 10.5 x 16 см
- Вес: 880 г