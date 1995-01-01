Чехол для объектива Lowepro ProTactic Lens Exchange 200AW, черный
Код товара : УТ-00072357
Артикул : LP37178-PWW
4 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Удобный и практичный чехол для объектива вмещает в себя модели до 200 мм, а также позволяет удерживать сразу два объектива во время процесса замены благодаря специальному отделению. Мягкие стенки и жесткая конструкция обеспечивают сохранность оптики во время транспортировки. Для защиты от дождя предусмотрен чехол All Weather AW Cover. Сбоку имеется небольшой карман для удобного размещения крышки объектива.
Характеристики:
- Материал: текстиль
- Внешние размеры: 150 х 125 х 260 мм
- Внутренние размеры: 110 х 105 х 235 мм
- Вес: 464 г
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