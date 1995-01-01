Удобный и практичный чехол для объектива вмещает в себя модели до 200 мм, а также позволяет удерживать сразу два объектива во время процесса замены благодаря специальному отделению. Мягкие стенки и жесткая конструкция обеспечивают сохранность оптики во время транспортировки. Для защиты от дождя предусмотрен чехол All Weather AW Cover. Сбоку имеется небольшой карман для удобного размещения крышки объектива.