Чехол Lowepro ProTactic Bottle Pouch, черный
Код товара : УТ-00072359
Артикул : LP37182-PWW
2 190 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Чехол Lowepro ProTactic Bottle Pouch позволяет надежно размещать бутылки и фляги с водой объемом до 1 л, обеспечивая термоизоляцию. Чехол может быть прикреплен к рюкзакам или ремням серии ProTactic благодаря вкладке SlipLock. Эластичный материал сохраняет тепло, отверстие затягивающееся шнурком для легкого доступа. С чехлом Lowepro ProTactic Bottle Pouch в процессе съёмки фото и видео у вас под рукой будет надёжный источник воды.
Характеристики:
- Материал: текстиль
- Внешние габариты: 10 x 8.5 x 22 см
- Внутренние габариты: 9.5 x 8 x 20 см
- Вес: 124 г
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