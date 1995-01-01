Чехол Lowepro ProTactic Bottle Pouch позволяет надежно размещать бутылки и фляги с водой объемом до 1 л, обеспечивая термоизоляцию. Чехол может быть прикреплен к рюкзакам или ремням серии ProTactic благодаря вкладке SlipLock. Эластичный материал сохраняет тепло, отверстие затягивающееся шнурком для легкого доступа. С чехлом Lowepro ProTactic Bottle Pouch в процессе съёмки фото и видео у вас под рукой будет надёжный источник воды.