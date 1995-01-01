Описание

Большой рюкзак для путешествий с фототехникой. Перед создателями стояла амбициозная задача: сделать максимально большой рюкзак, подходящий в то же время под стандартные международные требования к ручной клади, так как вы вряд ли захотите сдавать всю эту дорогостоящую технику в багажный отсек. Верхняя часть рюкзака, куда вы можете положить свои личные вещи (телефон, ключи, документы, бумажник) отстегивается и может использоваться как небольшая плечевая сумка. Основное отделение вмещает профессиональную зеркальную камеру (уровня Canon 1D) с длиннофокусным объективом (до 400/2.8 или 600/4), а также второй фотоаппарат с набором сменных объективов и вспышек, а также 15" ноутбук, 10" планшет и графический планшет типа Wacom – каждый в своем отдельном кармане.

Основное пространство легко преобразуется под ваши нужды с помощью вертикальных и горизонтальных разделителей, а также 2 разделителей с внутренним карманом для мелочей. Кроме того, в основном отделении предусмотрено 2 больших плоских кармана для аксессуаров (кабели, светофильтры, батарейки) и 2 маленьких кармана для карт памяти. В комплекте идет довольно вместительная сумочка-органайзер с несколькими отделениями для кабелей, батарей, карт памяти и так далее. Крупногабаритные предметы, такие как штатив или куртку, можно закрепить снаружи с помощью двух перестегиваемых ремешком и тканевой чаши (для штативных ножек): спереди, по бокам или снизу. Вы можете докупить необходимые ремни в туристическом магазине для крепления снаружи дополнительных предметов, таких как палатка и туристический коврик.

Снаружи сбоку предусмотрен двойной карман: для бутылки воды и документов, спереди имеется карман на молнии для солнцезащитных очков и других мелочей.

По эргономике рюкзак рассчитан на переноску тяжелых грузов. Широкие и мягкие лямки изогнутой формы, анатомическая спинка с вентиляционными каналами, широкий поясной ремень (съемный) с дополнительным чехлом и возможностью навеса аксессуаров. Нагрудная стяжка регулируется по высоте. Предусмотрено место для питьевой системы (не входит в комплект). Рюкзак легко грузить на верхние полки или в глубокие багажники благодаря ручкам сверху, по бокам а также снизу. Ремешки на лямках позволяют зафиксировать поверх них плечевой ремень от камеры или штатива.

Для безопасности, если вам понадобится оставить рюкзак без присмотра, застежки-молнии основных отсеков (для камеры и для ноутбука) можно надежно закрыть на тросовый замок (продается отдельно). Этим же замком рюкзак можно будет пристегнуть к какому-либо поручню или ножке.

Внешне рюкзаки серии Pro Trekker AW II выглядят довольно просто, утилитарно, но они очень комфортны в использовании. Компания Lowepro использовала многолетний опыт разработки и специально привлекла профессиональных фотографов для того, чтобы создать идеальный рюкзак для рабочих командировок и путешествий с большим набором фототехники. Серия представлена рюкзаками 3 размеров: 350, 450 и 550, а также гибридным рюкзаком-тележкой RLX 450 AW II.

Для защиты от дождя и других осадков в комплекте традиционно идет водонепроницаемый нейлоновый чехол-накидка.