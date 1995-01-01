Описание

Большой туристический рюкзак общим объемом 55 литров, внутреннее пространство распределено между отделением для техники и отделениями для личных вещей в соотношении примерно 50 на 50. Легко вмещает большую зеркальную камеру с батарейной ручкой и объективом 70-200/2.8 + еще несколько объективов и/или вспышек, или камеру с 1-2 объективами + складной квадрокоптер типа DJI Mavic со всеми необходимыми принадлежностями. Также предусмотрен защищенный карман для ноутбука: вмещает 16" MacBook Pro или любой современный 15" ноутбук на Windows.

Отдельный карман для питьевой системы (до 2 литров), съемное отделение-вкладыш для техники позволяет вытащить ее целиком и оставить в защищенном месте, пока вы катаетесь на лыжах или покоряете вершины налегке. Предусмотрено внешнее крепление для треккинговых палок, горных лыж, сноуборда или пары ледорубов.

Супер-комфортный, легкий и прочный рюкзак для альпинизма, фрирайда, горного треккинга, а также для фотографов-натуралистов и пейзажистов, исследующих самые отдаленные уголки планеты.