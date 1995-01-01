Рюкзак Lowepro Powder BP 500 AW, синий
Код товара : УТ-00032016
Артикул : LP37231-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
2.4 кг
Материалы
нейлон 100D, 210D
Размеры внутренние
отделение для камеры: 31 х 27.5 х 16.5 см, верхнее отделение: 26 х 24 х 17 см, переднее отделение: 50 х 31 х 2 см, отделение для ноутбука: 36 х 30 х 1 см
Описание
Большой туристический рюкзак общим объемом 55 литров, внутреннее пространство распределено между отделением для техники и отделениями для личных вещей в соотношении примерно 50 на 50. Легко вмещает большую зеркальную камеру с батарейной ручкой и объективом 70-200/2.8 + еще несколько объективов и/или вспышек, или камеру с 1-2 объективами + складной квадрокоптер типа DJI Mavic со всеми необходимыми принадлежностями. Также предусмотрен защищенный карман для ноутбука: вмещает 16" MacBook Pro или любой современный 15" ноутбук на Windows.
Отдельный карман для питьевой системы (до 2 литров), съемное отделение-вкладыш для техники позволяет вытащить ее целиком и оставить в защищенном месте, пока вы катаетесь на лыжах или покоряете вершины налегке. Предусмотрено внешнее крепление для треккинговых палок, горных лыж, сноуборда или пары ледорубов.
Супер-комфортный, легкий и прочный рюкзак для альпинизма, фрирайда, горного треккинга, а также для фотографов-натуралистов и пейзажистов, исследующих самые отдаленные уголки планеты.