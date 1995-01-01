Описание

Photo Active – серия рюкзаков Lowepro для активных путешественников, включает 2 размера (200, 300), по 2 цветовых варианта для каждого. BP 300 AW – больший из рюкзаков серии, с общим объемом 25 литров, лучше подходит для полнокадровых зеркальных камер. Внутреннее пространство организовано по принципу 50/50: нижняя половина предназначена для камеры, оптики и другой электроники, верхняя часть – для личных вещей и аксессуаров. Разделители Quickshelf из формованной EVA-пены с мягким покрытием (велекс) можно извлечь или поставить обратно буквально парой движений, превращая рюкзак из фотографического в обычный и обратно.

Разделители можно перемещать, организуя пространство под свой набор техники. Сверху предусмотрено 3 отдельных кармана: отсек для 15" ноутбука (современного, тонкого) или 2-литровой питьевой системы, посередине – большое отделение для личных вещей и небольшой карман спереди со стенками из мягкого трикотажа, который отлично подойдет для телефона или солнцезащитных очков. Верхняя часть рюкзака мягкая, без уплотнителей в стенках.

По бокам рюкзака расположены 2 эластичных кармана, которые подходят для бутылки воды или небольшого штатива типа Gorillapod. Спереди расположен еще один широкий эластичный карман с открытым верхом. Предусмотрены фиксаторы для треккинговых палок, а также для штатива (сбоку). Рюкзак открывается с обеих сторон, на внутренних стенках боковых клапанов размещены карманчики для организации мелочей: светофильтров, кабелей, батарей, карт памяти и так далее.

Спинка анатомическая, с широким вентиляционным каналом. Тонкий поясной ремень можно при желании отстегнуть. Лямки мягкие, с уплотнителем, на них пришито по одному тонкому карману на каждой: сюда можно положить телефон, навигатор или небольшую закуску типа протеинового батончика. Дно рюкзака жесткое, с двумя ножками во всю ширину, на которых он спокойно стоит в вертикальном состоянии, не заваливаясь.

Photo Active BP 300 AW выполнен из плотной, стойкой к разрыву и истиранию рип-стоп синтетики (200D нейлон, 500D полиэстер). Вместе с рюкзаком идет отдельный чехол-дождевик, который поможет в сильный ливень – мелкий дождик этот рюкзак легко перенесет и без такой защиты.

Рюкзак LOWEPRO Photo Active BP 300 хорошо подходит для дневных вылазок на природу, а также для ношения камеры в путешествиях или для повседневного использования. Его ключевые особенности: умеренные размеры, прочность, небольшой вес, продуманная эргономика и красивый внешний вид.