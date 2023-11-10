Описание

Код товара: 136444

Рюкзак LowePro Mini Trekker AW является улучшенным вариантом рюкзака Mini Trekker Сlassic, особенно он подходит для фото-путешественника. Рюкзак надёжно защищен от дождя и снега специальными молниями, а всепогодный AW чехол обеспечивает дополнительную, 100% защиту всему оборудованию и вещам в рюкзаке. Кроме того, в рюкзак вшит походный эргономичный слой со спины, который обеспечивает естественную вентиляцию и не создаёт проблем при большой загруженности фоторюкзака.

В рюкзак Lowepro Mini Trekker AW могут быть размещены одна большая зеркальная фотокамера, 5-7 объективов (включая объектив 400 мм f/2,8), вспышка, аксессуары. Предусмотрено крепление для штатива.

Рекомендован для городских условий и туристических переходов на средние расстояния, предназначен только для ношения фотооборудования. Небольшие размеры и собственный вес позволяют использовать этот рюкзак не только мужчинам, но и женщинам.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 -

Комплектация: рюкзак

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.