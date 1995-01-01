Чехол Lowepro GearUp Switch Wrap DLX, серый
Код товара : УТ-00028986
Артикул : LP37144-PWW
1 690 ₽
Официальная гарантия Lowepro 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
126 г
Вместимость
приставка Nintendo® Switch
Материал
текстиль (синтетика)
Описание
Мягкий текстильный чехол, созданный специально для игровой консоли Nintendo® Switch. Обеспечивает надежную защиту от ударов. Кармашки на 8 карт памяти.
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