Чехол Lowepro GearUp Switch Wrap DLX, серый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00028986 Артикул : LP37144-PWW

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Все характеристики Мягкий текстильный чехол, созданный специально для игровой консоли Nintendo® Switch. Обеспечивает надежную защиту от ударов. Кармашки на 8 карт памяти. Задать вопрос 1 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес 126 г Вместимость приставка Nintendo® Switch Материал текстиль (синтетика)

Описание Мягкий текстильный чехол, созданный специально для игровой консоли Nintendo® Switch. Обеспечивает надежную защиту от ударов. Кармашки на 8 карт памяти.

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