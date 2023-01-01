Чехол Lowepro GearUp Pouch Medium, серый
Код товара : УТ-00028984
Артикул : LP37139-PWW
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Lowepro 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
112 г
Вес (брутто), г
0.112
Вместимость
аксессуары (зарядное усройство, мышь, кабели, флешки и так далее)
Материал
текстиль (синтетика)
Размеры внутренние
26 х 11.5 х 4 см
Описание
Средний чехол с органайзером для небольших аксессуаров: зарядного устройства, мышки, кабелей, переходников, флешек и так далее. Эластичные ленты позволяют аккуратно разместить все принадлежности. Полупрозрачная стенка: чтобы легче было понять, что внутри. Для тех, кто любит порядок и быстрый доступ ко всем необходимым вещам. Отличный аксессуар для рабочих командировок и путешествий.