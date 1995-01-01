Чехол для карт памяти Lowepro GearUp Memory Wallet 20D, серый
Код товара : УТ-00072360
Артикул : LP37186-GRL
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
LowePro GearUp Memory Wallet 20D - компактный органайзер для хранения различных типов карт памяти. Подходит для карт памяти формата CF, XQD, SD. Органайзер позволяет с удобством хранить ваши карты памяти в одном месте, для быстрого доступа к ним в любое время, а также, предоставляет защиту от внешних воздействий.
Органайзер изготовлен из прочного материала полиэстр 200D, оснащен двойной молнией и удобным ремешком с застежкой. Открывается как книжка и имеет несколько страниц с прозрачными кармашками. Сзади предусмотрена петля и карабин для крепления на поясе, ремне или на другой сумке. Чехол создан из экологически чистых переработанных материалов.
Характеристики:
- Материал: полиэстр 200D
- Внешние размеры: 16 x 5.5 x 7 см
- Внутренние размеры: 15 x 4 x 6 см
- Вес: 60 г