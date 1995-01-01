Описание

LowePro GearUp Memory Wallet 20D - компактный органайзер для хранения различных типов карт памяти. Подходит для карт памяти формата CF, XQD, SD. Органайзер позволяет с удобством хранить ваши карты памяти в одном месте, для быстрого доступа к ним в любое время, а также, предоставляет защиту от внешних воздействий.

Органайзер изготовлен из прочного материала полиэстр 200D, оснащен двойной молнией и удобным ремешком с застежкой. Открывается как книжка и имеет несколько страниц с прозрачными кармашками. Сзади предусмотрена петля и карабин для крепления на поясе, ремне или на другой сумке. Чехол создан из экологически чистых переработанных материалов.

Характеристики: