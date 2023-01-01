Небольшая сумка Lowepro Format 100 подойдет для компактного (псевдозеркального) суперзума или небольшой беззеркальной камеры формата Micro 4/3 или APS-C со стандартным объективом типа 18-55 мм или 50/1.8. Также подходит для компактных видеокамер. Сумку удобно носить за широкую верхнюю ручку или на плечевом ремне (съемном). Петля-проушина на тыльной стороне сумки также позволяет носить ее на поясном ремне. Сумка выполнена из современного износостойкого и влагостойкого синтетического текстиля. Толстые стенки защищают камеру от случайных ударов.