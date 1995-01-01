Описание

DroneGuard BP 250 – рюкзак для складных квадрокоптеров серии DJI Mavic (1, 2, Air) и схожих с ними по размеру. Вмещает квадрокоптер, 5 сменных батарей, пульт дистанционного управления, планшет 10", ноутбук 15", а также различные аксессуары. Сверху располагается отделение для личных вещей: туда можно положить энергетический батончик, телефон, бумажник, документы, ключи, наушники, куртку-дождевик и так далее. Каркасом рюкзака является формованная пена FormShell – легкий, держащий форму, хорошо амортизирующий материал, защищающий содержимое даже от сильных ударов.

Спинка выполнена из влагоотводящего материала. Поясной и нагрудный ремни обеспечивают стабильное положение рюкзака при активном передвижении (например, на бегу)